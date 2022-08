Attila Somogyi neuer Vorsitzender

Erfahrung im Bereich der Volksgruppenarbeit hat Attila Somogyi genug, seit 20 Jahren ist er bereits Mitglied im Volksgruppenbeirat, seit Montag hat er nun den Vorsitz inne. Handlungsbedarf sieht er vor allem in den Bereichen Bildung, Jugend und in der Umsetzung des Ungarischen als Amtssprache.

Somogyi unterrichtet Sport und Geographie am Zweisprachigen Gymnasium in Oberwart. Außerdem leitet er seit vielen Jahren die Volkshochschule der Burgenländischen Ungarn. In dieser Funktion organisiert er unter anderem Sommer für Sommer ein beliebtes Sommerlager für burgenländisch-ungarische Kinder am Plattensee.

ORF

Die Mitglieder im Volksgruppenbeirat der Ungarn

Als Stellvertreterin von Somogyi im Volksgruppenbeirat wurde Andrea Kiraly, die Leiterin des Ungarischen Schulvereins in Wien, gewählt. Die weiteren Mitglieder sind:

Jozsef Hollos( Zentralverband der Ungarischen Vereine und Organisationen in Österreich)

Peter Florianschütz (Gemeinderat in Wien, SPÖ)

Ewald Anton Hasler (Gemeinderat, Oberwart, SPÖ)

Nikolaus Kunrath (Gemeinderat in Wien, Grüne)

Hannes Nemeth (Bürgermeister Unterwart, ÖVP)

Nikolaus Dominkovits (Mittelburgenländisch Ungarischer Kulturverein)

Günther Horvath (Leiter UMIZ, Unterwart)

David Huszti (Becsi Bornemisza Tarsasag)

Eva Eleonora Nagy (Becsi Munkasegylet, Delibab, Europa-Club)

Stefan Josef Rath( stv. Obmann des Burgenländisch-Ungarischen Kulturvereins)

Gerhard Baumgartner, Historiker

Erika Erlinghagen

Edith Seper

Tibor Szemeredi (Katolikus Magyar Ertelmisegi Mozgalom)

Der Volksgruppenbeirat ist das höchste Gremium der Volksgruppen in Österreich und berät unter anderem die Bundesregierung in Volksgruppenfragen.