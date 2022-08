Pläne für die Fußballakademie Mattersburg

Benfica Lissabon ist 37 Mal portugiesischer Meister und zwei Mal Champions League Sieger. Der Verein zählt zu den größten Teams im europäischen Fußball und ist bekannt für seine herausragende Jugendarbeit. Das Gerücht, dass der portugiesische Spitzenklub bald in Mattersburg tätig wird, hält sich hartnäckig.

ORF

Keine Bestätigung für Verhandlungen mit Benfica Lissabon

„Ich bestätige das nicht, so wie ich das auch in der Vergangenheit nicht bestätigt habe, weil ich es als unseriös empfinde, wenn man Verhandlungen führt, und über die Namen der Verhandlungspartner spricht. Das ist einfach ein Grund der Seriosität aus meiner Sicht“, so Sportlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Auch die Presseabteilung von Benfica Lissabon will auf ORF-Burgenland Nachfrage nichts zum Thema sagen. Fix ist aber trotzdem, dass es neben der neu gegründeten Mannschaft, den „Burgenland Juniors“ noch einen strategischen Partner für die Fußballakademie geben soll.

Dorner bestätigt Verhandlungen auf internationaler Ebene

„Wir haben, bevor wir die Gespräche mit diesem Partner begonnen haben, auch andere Gespräche geführt, eher auf regionaler und nationaler Ebene, sind dann eben auf diese internationale Ebene gekommen und werden erst dann weitere Gespräche führen, wenn wir vernehmen oder merken, dass diese Partnerschaft keine Partnerschaft wird“, so Dorner.

ORF

Landessportzentrum soll nach Mattersburg kommen

Die Diskussionen um den neuen Verein sind aber nicht die einzigen rund um die Akademie. Der Standort in Mattersburg soll nämlich vergrößert werden – das neue Landessportzentrum soll hier entstehen. Man sei mitten in einer fortgeschrittenen Machbarkeitsstudie, so Dorner. Derzeit befinde man sich in Gesprächen mit den Sportverbänden im Burgenland und auch auf nationaler Ebene. In welcher Größe und für welche Sportarten das neue Landessportzentrum entstehen wird, ist noch in Arbeit. Erste Entscheidungen sollen, gehe es nach Dorner, noch heuer präsentiert werden. Genügend Platz zum Ausbau der Akademie und zur Errichtung des Landessportzentrums gibt es auf alle Fälle.