Glavanics neuer Leiter der Fußballakademie

Glavanics stammt aus Markt Neuhodis und ist seit 2009 in der Fußballakademie in vielen Funktionen tätig – etwa als Individualtrainer, Athletiktrainer oder auch als Schulkoordinator. Jetzt übernimmt er die höchste sportliche Funktion der Fußballakademie. „Die Aufgabe ist überraschend gekommen“, sagte Glavanics. Er übernehme sie mit einem positiven Gefühl, weil ihn die Aufgabe, junge Fußballer zu entwickeln, begeistere. Die Bestellung von Glavanics gilt als Zeichen der Kontinuität. In den vergangenen Jahren wurde der Posten durchwegs mit Trainern besetzt, die schon davor in der Akademie tätig waren.

ORF

Glavanics sieht Ausbildung ohne Partnerklub als Chance

Seit dem Aus des SV Mattersburg bildet die Fußballakademie Spitzenfußballer ohne Bundesliga-Partnerklub aus. Patrick Glavanics sieht dies auch als Chance. Die Ausbildung laufe auf dem gleichen hohen Standard weiter wie davor, jetzt hätten die Spieler aber die Möglichkeit bei mehreren Vereinen unterzukommen. Deswegen sehe er hier einige Vorteile, so Glavanics. Er bleibt trotz seiner neuen Funktion auch weiter als Co-Trainer für das Unter18-Nationalteam tätig.