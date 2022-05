Fußballakademie: Beretzki dementiert Benfica-Gerücht

Wohin gehen die Talente der Akademie Burgenland nach ihrer fußballerischen und schulischen Ausbildung? Diese Frage stellt sich nach dem Ende des SV Mattersburg. Das Land Burgenland hält 80 Prozent an der Gesellschaft der Akademie und bestimmt entsprechend die Verhandlungen über einen neuen strategischen Partner. Seit Oktober wird in einer Arbeitsgruppe nach einer Lösung gesucht. Nun neigen sich die Gespräche wohl dem Ende zu.

Man sei in Verhandlungen mit einer Handvoll Vereine, so Toni Beretzki, Geschäftsführer der landeseigenen Sport Burgenland GesmbH, der federführend bei den Gesprächen dabei ist. Dass Benfica Lissabon unter diesen Klubs sei, bestätigt Beretzki nicht. Benfica sei mit seiner Akademie auf der Suche nach einem Standort in Mittel- und Osteuropa, heißt es in dem Bericht. Bestätigt wird aber aktuell nur, dass unter den Verhandlungspartnern inländische wie ausländische Klubs sind. Die Zeit dränge jedenfalls, denn für das neue Schul- und Meisterschaftsjahr sollten ab Sommer die neuen Partner schon an Bord sein.