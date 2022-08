Strohmayer-Dangl: Talentprobe abgegeben

Erst vor zwei Jahren wechselte Niklas Strohmayer-Dangl vom Fußball zur Leichtathletik. Umso beachtlicher, dass er bei dieser Europameisterschaft überhaupt am Start ist. Der 20-jährige Neufelder zeigte auch im Münchner Olympiastadion einen beherzten Auftritt. Für das Halbfinale reichte es am Ende nicht: Strohmayer Dangl bleibt in seinem Vorlauf über die 400 Meter Hürden rund sechs Zehntel über seiner Bestzeit und wird Vierter.

Eine war eine gelungene Premiere, auch wenn er nicht ganz zufrieden war. „Ich hätte es auf jeden Fall drauf gehabt, mich für das Semifinale zu qualifizieren. Wieso es nicht funktioniert hat, kann ich jetzt derweil schwer sagen – ich habe mir das Rennen noch nicht angeschaut. Aber es hat extrem viel Spaß gemacht. Es ist eine große Ehre, da vor der Kulisse im Olympiastadion überhaupt laufen zu dürfen. Und beim nächsten Mal dann steht mindestens das Semifinale an“, so Strohmayer-Dangl. Für ihn geht es jetzt einmal in den verdienten Urlaub. Danach beginnt die Vorbereitung auf die Hallensaison.