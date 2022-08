Strohmayer-Dangl heiß auf EM

Niklas Strohmayer-Dangl ist derzeit der Shooting-Star der österreichischen Leichtathletik. Während des ersten Corona-Lockdowns vor zwei Jahren, wollte sich der 20-jährige Fußballer aus Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) mit Leichtathletik-Training fit halten. Doch schnell war das Feuer entfacht. Strohmayer-Dangl bleibte der Leichtathletik treu und fokussierte sich auf den Hürdenlauf.

Ball gegen Hürden getauscht

Nur zwei Jahre später nimmt er bei der Europameisterschaft teil. „Das ist eigentlich wie ein Wunder, zwar steckt auch viel Planung und Training dahinter, aber das er das geschafft hat ist eigentlich unvorstellbar“, so sein Trainer Rolf Meixner. „Ich hätte mir nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber es zeigt, dass wir in Eisenstadt richtig gut arbeiten“, erklärte Strohmayer-Dangl.

ORF

Hinter dem Erfolg steckt eine Menge Arbeit. Der Alltag ist voll auf den Sport ausgelegt. Das Training perfekt durchgeplant. So schafft es Strohmayer-Dangl innerhalb kürzester Zeit, seine persönliche Bestleistung um mehr als 4 Sekunden nach unten zu drücken und qualifiziert sich für den 400-Meter-Hürdenlauf bei der EM – mehr dazu in Strohmayer-Dangl für EM qualifiziert.

EM zu Beginn nicht Ziel gewesen

„Vor zwei Jahren und auch zu Beginn dieser Saison hatten wir die EM heuer noch nicht am Schirm, die ersten Rennen der Saison haben dann aber gezeigt, dass es möglich ist und dann ist es auf einmal zum Ziel geworden und das es jetzt aufgegangen ist, ist natürlich extrem cool“, so Strohmayer-Dangl.

ORF

Persönliche Bestleistung als Ziel

Im Münchner Olympiastadion wartet auf den 20-Jährigen der vorläufige Höhepunkt seiner Karriere. „Ich möchte bei der EM persönliche Bestleistung laufen. Ob das für das Halbfinale reicht, wird man dann in München sehen, das ist auch Gegner abhängig, aber ich denke, dass das Halbfinale schon im Bereich des Möglichen ist“, so der 20-Jährige. Am Mittwoch (Ab elf Uhr live in ORF Sport+) startet Niklas Strohmayer-Dangl im Vorlauf der Leichtathletik-Europameisterschaften in München.