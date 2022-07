Strohmayer-Dangl für EM qualifiziert

Der Neufelder verbesserte heuer seine Bestzeit über 400 Meter Hürden um fast drei Sekunden und sammelte durch konstante Leistungen bei mehreren Wettkämpfen ausreichend Punkte für das Qualifikationsranking. Zu Beginn des Jahres habe man die EM noch nicht auf der Rechnung gehabt, da seien andere, niedriger gesetzte Ziele im Vordergrund gestanden, so der 20-Jährige: „Aber dass das jetzt funktioniert hat, ist natürlich unfassbar cool.“

Strohmayer-Dangl will kein EM-Tourist sein

Er wolle nicht als Tourist nach München fahren, um zu sagen, er sei dabei gewesen, sondern er wolle dort noch einmal eine gute Zeit und ein gutes Rennen zeigen beziehungsweise persönliche Bestleistung laufen, so Strohmayer-Dangl. Er wisse aus der Erfahrung der letzten Europameisterschaften, dass seine Bestleistung dabei für das Halbfinale gereicht hätte: „Wenn ich das bringen kann und es reicht fürs Halbfinale, kann man damit sehr zufrieden sein.“ Am Mittwoch reist Niklas Strohmayer-Dangl zu einem achttägigen Trainingslager nach Brandenburg in Deutschland. Seinen Wettkampf bestreitet er am 17. August.