800 unbesetzte Stellen im Tourismus

Köche, Kellner oder Küchenhilfen – sie sind derzeit auf dem burgenländischen Arbeitsmarkt heiß begehrt. Den spürbaren Personalmangel in der Gastronomie führt Franz Perner, Tourismus-Spartenobmann in der Wirtschaftskammer Burgenland, auf die unregelmäßigen Arbeitszeiten – vor allem am Wochenende – und auf viele pandemiebedingte Umschulungen zurück.

ORF

Saisonier-Kontingent wird erweitert

Um dem Personalmangel entgegenzuwirken, wird das Saisonier-Kontingent um 1.000 Personen aufgestockt und der Zugang zur Rot-Weiß-Rot-Karte erleichtert. Durch Fachkräfte aus Drittstaaten könnte die Situation entspannt werden, sagte Perner. Und: Jetzt im Sommer gibt es durch Ferialpraktikanten außerdem eine weitere Entlastung.

Aushilfemodell soll Erleichterung bringen

Als langfristige Lösung sieht Perner unter anderem den Ausbau des Aushilfemodells. Pflichtversicherte Personen sollen zukünftig die Möglichkeit haben, im Monat zusätzlich bis zu 500 Euro abgabenfrei dazuzuverdienen.