Positive Entwicklung im Tourismus

Die Statistik weist einerseits die Ankünfte und Nächtigungszahlen von Jänner bis Mai aus, andererseits die Zahlen für den Mai. Der Vergleich zum Vorjahr zeigt deutliche Steigerungen. Die Erklärung ist einfach: Die Coronavirus-Maßnahmen sind weg, die Touristen wieder da.

Mehr als 300.000 Urlauber bis Mai

Heuer kamen bis Mai 311.500 Urlauber im Burgenland an, es wurden 892.000 Nächtigungen verbucht. Im Vorjahr waren gerade einmal 73.000 Touristen zu Gast. Allein im heurigen Mai verbrachten 102.000 Menschen ihren Urlaub im Burgenland. Der Großteil dieser Urlauber wählte Hotels als Quartiere.

Nächtigungen: Podersdorf vorne

In der Rangliste der fünf meistbesuchten Destinationen bleibt Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) mit 49.700 Nächtigungen im Mai vorne, gefolgt von Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart) und Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf).