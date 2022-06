Tourismus

Tourismus: Unterschiedliche Nachfrage

In den vergangenen zwei Jahren wurde viel Werbung für Urlaub in Österreich gemacht, um den heimischen Tourismus in der CoV-Pandemie zu stärken. Heuer ist die Situation aber anders: Aufgrund der Inflation wird das Urlauben einerseits immer teurer, andererseits wächst bei vielen die Sehnsucht nach dem Ausland.