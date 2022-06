Tote Flüchtlinge bei Siegendorf: 19-Jähriger vor Gericht

Der Angeklagte bekennt sich zwar der Schlepperei, nicht aber des Mordes schuldig, heißt es vom Landesgericht. Am 19. Oktober hielten Bundeheer-Soldaten halten bei Siegendorf einen Klein-Lkw an. Bei der Kontrolle wurden 29 syrische Flüchtlinge entdeckt. Für zwei von ihnen kam jede Hilfe zu spät, die zwei Männer sind erstickt. Der Lenker, ein heute 19-jähriger Lette, flüchtete zunächst, wird aber knapp zwei Monate später in seinem Heimatland gefasst – mehr dazu in Tote Flüchtlinge in Klein-Lkw vermutlich erstickt und Tote Flüchtlinge: Schlepper gefasst.

Der Mann muss sich am Montag wegen Mordes und Schlepperei in Eisenstadt vor Gericht verantworten. Die geschleppten Flüchtlinge seien bei ihrer Beförderung längere Zeit hindurch in einen qualvollen Zustand versetzt worden, hätten rund acht Stunden ohne Pause im Laderaum in kauernder und gebückter Haltung teils übereinander verharren müssen, so die Anklage. Die Luftzufuhr sei stark eingeschränkt gewesen, die Flüchtlinge hätten weder zu essen noch zu trinken bekommen.

Da der Angeklagte noch so jung ist und als junger Erwachsener gilt, ist der Geschworenensenat speziell zusammengesetzt: Menschen mit Erfahrungen im Lehr- und Ausbildungsbereich werden über Schuld oder Unschuld entscheiden. Außerdem entfällt die untere Mindestgrenze beim Strafrahmen.