Chronik

Tote Flüchtlinge: Schlepper ist geständig

Jener mutmaßlicher Schlepper von Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), der für den Tod von zwei Flüchtlingen verantwortlichen sein soll, ist am Donnerstag in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert worden. In den ersten Befragungen zeigte sich der lettische Staatsbürger geständig.