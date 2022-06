Nova Rock: Letzte Vorbereitungen laufen

Auch heuer setzt man auf Müllvermeidung, Nachhaltigkeit und regionale Produkte in der Gastronomie. Seit drei Wochen werden auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf Bühnen, Bars, Campingplätze und vieles mehr aufgebaut. Das Gelände sei circa 160 Hektar groß, es sei vergleichbar damit, wie wenn man eine Stadt, zum Beispiel Wiener Neustadt, aufbauen würde, so Konzertveranstalter Ewald Tatar.

Einige Neuerungen

Die Nova-Rock-Fans freuen sich heuer auf Musik von Seiler und Speer, The Offspring, Placebo, Deichkind und vielen anderen Bands. „Das ganze Festival ist eine Institution. Faktum ist aber schon, dass die Leute eine neue Blue State erwartet, eine neue Hauptbühne. Ich bin selbst schon gespannt, wie es ist, wenn ich davorstehe. Wir haben neu dabei den Thunder Dome – das ist ein Konstrukt aus verschiedenen Containern, da drinnen sind Tanzflächen und auch Bars – unter anderem kocht wieder Haubenkoch Max Stiegl hier“, sagte Tatar.

Tatar: „Emotional schönes Festival“

Vieles ist also neu. Außerdem freut sich Tatar darüber, dass sein Rockfestival heuer ausverkauft ist und mit 225.000 Besucherinnen und Besuchern ein Rekord geknackt wird – mehr dazu in Nova-Rock-Festival mit Rekord ausverkauft. Vor einigen Monaten hätte man sich das definitiv noch nicht erwartet, das muss ich ganz ehrlich sagen, meinte Tatar. Er glaubt, dass es ein emotional sehr, sehr schönes Festival werden würde. Das Nova-Rock-Festival findet von 9. bis 12. Juni in Nickelsdorf statt.