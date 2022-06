Nova Rock Festival mit Rekord ausverkauft

Nach zwei Jahren coronavirusbedingter Pause kann das Nova Rock heuer wieder von 9. bis 12. Juni, also kommende Woche, über die Bühne gehen. An den vier Festivaltagen erwarten die Veranstalter 225.000 Menschen am Gelände. Das Festival ist damit nicht nur ausverkauft, es gibt auch einen neuen Besucherrekord. Für die Festivaltage am Freitag und Sonntag gebe es noch wenige Restkarten. Deren Verkauf wolle man am Freitag noch einige Stunden ermöglichen, so die Veranstalter in einer Aussendung.

ORF/Christian Hofmann

Umfangreiches Festivalprogramm

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich heuer jedenfalls auf ein gewaltiges Band-Line-up freuen. Rock-Größen wie Muse, Rise Against, Placebo, Evanesence oder Bush werden zu sehen sein. Auf der Bühne stehen aber auch heimische Größen wie etwa Turbobier, Black Inhale, Reverend Backflash oder die mittelburgenländische Band Coffeeshock Company.

Für all jene, die kein Ticket ergattern konnten, wurde am Freitag bereits der Vorverkauft für das Jahr 2023 geöffnet. Der Termin dafür steht bereits fest. Das Megaevent wird 2023 von 8. bis 11. Juni über die Bühne gehen.