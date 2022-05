Vorbereitungen auf Nova Rock laufen

Das viertägige Festival wird in Nickelsdorf vom 9. bis 12. Juni 2022 über die Bühne gehen. Bis zu 200.000 Besucherinnen und Besucher werden an den vier Konzerttagen erwartet. Derzeit werden seitens der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See gemeinsam mit dem Veranstalter und den Vertretern der Einsatzorganisationen der Ablauf, Sicherheitsmaßnahmen und Notfallpläne durchgearbeitet, um für den Besucheransturm gerüstet zu sein.

Bgld. Landesmedienservice

BH: Besuchersicherheit im Vordergrund

Die Besuchersicherheit stehe bei dem Festival weiterhin an vorderster Stelle, hieß am Dienstag in einer Aussendung der Bezirkshauptmannschaft. Gemeinsam mit den Einsatzkräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werde alles Menschenmögliche getan, damit die Veranstaltung sicher und reibungslos über die Bühne gehen könne. Bis zu zwölf Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft aus den Bereichen Veranstaltungsrecht, Verkehr, Sicherheit, aber auch dem Gesundheitsbereich seien ständig vor Ort.

Gemeinsamer Standort der Blaulichtorganisationen

Eine Konzentration der Behörde und aller beteiligten Einsatzorganisationen erstmals an einem gemeinsamen Standort ermögliche weiter optimierte Prozesse und Synergien, um im Bedarfsfall rasch und koordiniert vorgehen zu können, hieß es.