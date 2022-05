Maskenpflicht ab Juni vorläufig ausgesetzt

Mit 1. Juni fällt die FFP2-Maskenpflicht in Supermärkten. Es gelte aber weiter die Empfehlung, Masken an „vulnerablen“ Orten zu tragen, so Rauch. In Spitälern sowie Alters- und Pflegeheimen bleibt die Maskenpflicht bestehen – mehr dazu in Maskenpflicht ab 1. Juni ausgesetzt. Schon seit der letzten Änderung der Regeln Mitte April gab es Widerstände und Beschwerden, vor allem aus der Wirtschaft. Dass Masken in Supermärkten getragen werden müssen, aber unter anderem in Kleidungsgeschäften und Discos nicht, stieß auf Unverständnis.

Rauch ging davon aus, dass das Masken-Aus flächendeckend sein werde, aber wie die Länder es ausführen, bleibe diesen überlassen, er könne „nicht darüber regieren“. Die Impfpflicht bleibt weiter ausgesetzt.