Schulbesuch ohne Maske wieder möglich

Montagfrüh war die Haltung der Schülerinnen und Schüler der HAK in Neusiedl am See zur Maske unterschiedlich. Viele verzichteten darauf, einige verwendeten sie aber – vor allem auf dem Weg in die Klasse – nach wie vor. Grundsätzlich sei die Freude über ein Stück mehr Normalität zwar groß, gleichzeitig sei der Zeitpunkt aber nicht ganz ideal, sagte HAK-Direktor Hannes Nitschinger.

ORF

Direktor sorgt sich um Maturanten

Die Maskenpflicht kurz vor der Matura aufzuheben, sei ein zweischneidiges Schwert. Einerseits wollten die Maturanten natürlich Sicherheit, um regulär zu den Prüfungen antreten zu können. Andererseits wolle man doch auch wieder Normalität zurückgeben. Mit der Freigabe hätte man sicher noch ein, zwei Wochen warten können, meinte Nitschinger.

ORF

Maske noch nicht endgültig ad acta gelegt

Steigen die Infektionszahlen wieder, kann der Direktor die Maskenpflicht eigenständig wieder einführen. Er würde das dann machen, wenn in mehreren Klassen gehäuft Fälle aufträten und diese dann davon bedroht wären, ins Distance Learning zu wandern, erklärte Nitschinger.