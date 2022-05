FC Südburgenland steht vor dem Abstieg

Bereits nach 45 Minuten war das Spiel entschieden, Bergheim führte zu diesem Zeitpunkt mit 6:1 gegen einen FC Südburgenland, der sich im wohl wichtigsten Spiel der Saison wie ein würdiger Absteiger präsentierte. In Mischendorf endete die Partie am Schluss mit 2:7 für Bergheim.

„Wir haben probiert, mit einer Anstoßvariante gefährlich zu werden, aber sind im ersten Gegenangriff total überrumpelt worden. Die nächsten Treffer haben leider nicht lange auf sich warten lassen. Dann stehst du natürlich in Schockstarre, wenn du nach acht Minuten 0:3 hinten bist“, so Kapitänin Susanna Koch-Lefevre.

Letztes Spiel als einzige Hoffnung

Seit 2003 ist der FC Südburgenland in der Frauen Bundesliga. In der kommenden Woche steht ein letztes Spiel gegen den Tabellenzweiten Sturm Graz an – nur mit einem Sieg bei gleichzeitiger Niederlage von Bergheim bleibt der FC Südburgenland in der Bundesliga.