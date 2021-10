Sport

Bundesliga: Sieg für FC Südburgenland

Die Spielerinnen des FC Südburgenland haben am Sonntag den ersten Saisonsieg in der Frauen Fußball Bundesliga gefeiert – und das in der achten Runde. Sie waren auswärts beim FC Bergheim in Salzburg im Einsatz und konnten ihr Ziel erreichen.