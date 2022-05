Loipersbach: Blau-Türkise Liste angedacht

In der SPÖ-geführten Gemeinde Loipersbach (Bezirk Mattersburg) kandidiert Bürgermeister Erhard Aminger (SPÖ) nicht mehr. Gemeinderat Rainer Schneeberger wird als roter Bürgermeisterkandidat antreten. Im Gemeinderat hat die SPÖ zehn Mandate, die FPÖ fünf und die ÖVP vier.

ÖVP Landespartei- und Bezirksparteiobmann Christian Sagartz bekräftigte am Montag, dass die ÖVP bei der Gemeinderatswahl in allen Gemeinden antreten werde: „Unser Anspruch ist, dass die Volkspartei in allen Gemeinden des Landes kandidiert.“ Mehr dazu in GR-Wahl: ÖVP will in allen Gemeinden antreten.

FPÖ und ÖVP gemeinsame Sache?

In Loipersbach ist allerdings zu hören, dass Freiheitliche und Volkspartei über eine gemeinsame Kandidatur zumindest nachdenken. Der Loipersbacher ÖVP-Obmann, Gemeinderat Klaus Eichberger, lässt sich auf Nachfrage des ORF Burgenland abseits von „kein Statement“, nicht mehr entlocken als „möglicherweise kann es werden, möglicherweise nicht.“

Für die Blauen, derzeit im Burgenland ohne Bürgermeister, wäre das jedenfalls eine willkommene Chance – käme die Spitzenkandidatin oder der Spitzenkandidat einer gemeinsamen türkis-blauen Liste aus ihren Reihen.

„Es ist ungewiss, aber nicht ausgeschlossen“

FPÖ-Obmann Gemeinderat Roman Amring sagte auf die Frage wie realistisch eine gemeinsame Kandidatur sei: „Es ist ungewiss, aber nicht ausgeschlossen“. In den kommenden Tagen will er bei einem Ortsparteitag FPÖ-Mitglieder befragen. Die türkis-blaue Koalition im Bund ist Geschichte. In Loipersbach hat sie vielleicht eine Zukunft – oder auch nicht.