Politik

GR-Wahl: ÖVP will in allen Gemeinden antreten

Die ÖVP Burgenland will bei der Gemeinderatswahl im Oktober in allen Gemeinden des Burgenlandes antreten – das war eines der Themen beim Landesparteivorstand am Donnerstag. Außerdem erneuerte die ÖVP ihre Kritik an der Energiepolitik des Landeshauptmannes.