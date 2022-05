Muttertag als Umsatzbringer für Wirschaft

Auf Platz 1 der Geschenke zum Muttertag finden sich auch heuer wieder Blumen. Für die Floristen ist nach dem Valentinstag der Muttertag ein wichtiger Umsatzbringer. Das Geschäft ist schon ganze Woche angelaufen. „Die Leute kommen schon ein paar Tage vorher. Wir verkaufen viel Aussetzware, viele Dinge, die dann über den Sommer hin schön sind. Typisch sind auch die Hortenzien, Sträuße und Schnittblume“, so die Eisenstädter Floristin Lisa Wagner.

Mädchen und Burschen aus dem Burgenland über ihre Pläne für den Muttertag

Auf Platz zwei der Geschenkeliste stehen Süßigkeiten. Mit ausgefallenen Törtchen und handgemachten Pralinen sollen die Mütter am kommenden Sonntag verwöhnt werden. „Ich habe sehr viele Vorbestellungen und Pralinenbestellungen. Handarbeit ist sehr wichtig, weil jedes Stück sollte einzigartig sein“, so Konditorin Monika Kantor aus Eisenstadt.

Zu Muttertag sieben Millionen Umsatz im Burgenland

Eines zeichnet sich laut Wirtschaftskammer Burgenland heuer wieder ab: Die Burgenländerinnen und Burgenländer kaufen wieder verstärkt im heimischen Handel statt online ein. „Mit ungefähr sieben Millionen Euro an Einkäufen ist der Muttertag ein wesentlicher Umsatzbringer für den burgenländischen Handel. 80 Prozent der Männer und 60 Prozent der Frauen sind bereit, an diesem Tag ihren Liebsten eine Freude zu bereiten und kaufen Geschenke im Wert von ungefähr 45 Euro“, so Silvia Landauer-Knotek von der Wirtschaftskammer Burgenland.

Auch die Tourismusbranche profitiert, denn bei vielen steht am Sonntag ein Ausflug auf dem Programm. Noch herrscht an den beliebten Ausflugszielen wie dem Neusiedler See die Ruhe vor dem Ansturm. Mit dem Programm geht es bei vielen schon am Sonntag in der Früh los. „Heuer gibt es erstmalig eine Kooperation mit der Hotelfachschule am Semmering. Wir machen gemeinsam ein 7-Gänge-Frühstücksmenü. Das ist aber schon ausverkauft“, so der Ruster Gastronom Anton Polleres.

Gastronomie ist vorbereitet

Auch die Gastronomie rüstet sich für das Wochenende, die Mütter sollen in vielen Familien schließlich auch kulinarisch verwöhnt werden. Spontan einen Platz zu bekommen, wird in einigen Lokalen gar nicht möglich sein. „Wir sind von der Früh über den ganzen Tag ausreserviert. Wir haben keinen einzigen freien Platz mehr. Aber wir werden das aber sehr gut bewältigen. Wir freuen uns auf alle, die kommen“, so der Eisenstädter Gastronom Alexander Lipovics. Österreichweit werden rund 240 Millionen Euro zum Muttertag ausgegeben.