Muttertag: Perfektes Wetter am See

Schon am frühen Sonntagnachmittag hatte es in der Ruster Bucht 22 Grad Celsius im Schatten. Die Sonne schien ungetrübt vom Himmel und vom mitunter böigem Wind ließ sich hier niemand das Ausflugsvergnügen trüben. Die Besucher wollten nach den kalten Tagen endlich die Sonnenstrahlen genießen. Die Sonne und die frische Luft ließen so manches Mutterherz höher schlagen. Den Kindern gefiel es am Neusiedlersee ebenso, wie den Müttern.

Die Gastronomie fehlte – das wurde aber offensichtlich von vielen mit Eis kompensiert. Der Eisverkäufer freute sich über die viele Gäste am See. Genutzt wurde der Muttertag zum Spazieren, um auszuspannen, oder um endlich wieder ein Picknick unter Schatten spendenden Bäumen zu machen.