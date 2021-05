Gastro: Kreative Ideen auch zum Muttertag

Wenn die Pandemie Unternehmen eines gelehrt hat, dann ist es Kreativität: Auch zum Muttertag gibt es kreative und innovative Ideen, damit die Gastronomie nicht vollkommen ums Muttertagsgeschäft umfällt. In Steinbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) haben sich drei Unternehmen zusammengetan und bieten für Sonntag ein Sektfrühstück zum Abholen und Zuhause-Genießen an.

Petra und Andreas Wirth vom „Dorfladen Wirth“ und „Mama kocht“ stellen ein kulinarisches Paket mit regionalen Spezialitäten zusammen. Winzerfamilie Anna und Stefan Robitza kümmert sich um Perlwein, Traubensaft und selbstgemachtes Bio-Sauerteigbrot. Und als süße Überraschung für die Mütter gibt es eine Nachspeise von Zuckerbäckerin Andrea Schubert-Plohovits. Das Paket können Kundinnen und Kunden dann am Sonntag für zuhause abholen.

Zum Einkaufen in der Region bleiben

Die Steinbrunner Unternehmerinnen und Unternehmer setzen vor allem auf Regionalität, so Petra Wirth: „Wir wollen da ein bisschen die Kulinarik vom Ort hervorheben, da haben wir einen Honig aus Steinbrunn. Wir haben auch einen Prosciutto, einen Schinken, Butter und Gemüse dürfen natürlich nicht fehlen – alles regional und teilweise auch bio. Und bei einem Muttertagsfrühstück darf auch ein Gläschen Perlwein nicht fehlen, auch in dieser Zeit darf man sich ein bisschen was gönnen“.

Das regionale Frühstückskisterl zum Abholen erfreut sich bereits großer Beliebtheit, so Wirth: „Wir freuen uns sehr über jetzt schon 85 Reservierungen. Man merkt, dass die Menschen trotz der Krisenstimmung auch wieder ein bisschen feiern wollen und speziell der Muttertag ist da natürlich eine gute Form um sich bei der Mama zu bedanken.“ So versuchen viele Gastronominnen und Gastronomen der Pandemie auch am Muttertag zu trotzen: Frühstück, Brunch, Kuchen – heuer alles zum Mitnehmen.

Blumen bleiben Nummer eins

Unangefochtene Nummer eins ist auch in diesem Jahr der Blumenstrauß. Entsprechend wichtig ist der Muttertag für die heimischen Floristen. „Ich würde sagen, es ist, glaube ich, der wichtigste Tag im Jahr neben dem Saisongeschäft Allerheiligen und Weihnachten, weil jeder an seine Mutter denkt und etwas schenken möchte“, so Patricia Steiner, Floristin in Neufeld. Wer auf den Klassiker setzt, kann zumindest nichts falsch machen: „Rote Rosen gehen natürlich immer, aber jetzt z.b. sind vintage Farben sehr im Trend, rosa, zartrosa, zartblau – das geht seit dem letzten Jahr sehr, sehr gut.“

Wellness für zu Hause

Auch mit einem Wellness-Paket für Zuhause können sich Kinder bei ihrer Mama bedanken. „Wellness für zu Hause, das kann natürlich Pflege sein, das kann aber auch Duft sein, weil Duft kann einen verführen, in eine Urlaubsstimmung bringen, in ganz schöne Momente. Das sind sehr persönliche, liebevolle Geschenke, weil sie auch mit Zeit verbunden sind. Man muss sich für Duft Zeit nehmen“, so Anneliese Neuhold-Kraßer, Parfümeriebesitzerin aus Eisenstadt. Und in der Tat hat das Parfüm als Geschenk auch heuer nicht ausgedient – es liegt aktuell auf Platz drei der beliebtesten Muttertagsgeschenke im Burgenland.

Nach Lockdowns: Handel hofft auf Muttertag

Der Muttertag ist als Wirtschaftsfaktor nicht zu unterschätzen. Die Burgenländerinnen und Burgenländer beschenken gerne ihre Mütter, sagt die Spartenobfrau des Handels, Andrea Gottweis: „Der Muttertag ist ein wichtiger Kaufanlass für den burgenländischen Handel, weil doch mehr als 70 Prozent der Burgenländerinnen und Burgenländer ihre Mütter, Großmütter und Schwiegermütter beschenken wollen. In erster Linie werden Blumen und Pflanzen geschenkt, auch Süßigkeiten, Kosmetiker und Parfums.“ Im Schnitt geben die Burgenländerinnen und Burgenländer für den Muttertag heuer 43 Euro aus, das ist in etwa gleich viel wie im Vorjahr.

Essengehen und Veranstaltungen fallen weg

Die nach wie vor geschlossene Gastronomie wird vom Muttertag kaum profitieren, bedauert Gottweis: „Natürlich sind andere Branchen wie die Gastronomie und die Veranstaltungsbranche massiv negativ betroffen, weil es nicht möglich ist, mit den Müttern essen zu gehen oder sie irgendwohin einzuladen. Das ist heuer sicher ein Umsatz, der wegfällt.“ Denn 37 Prozent aller Burgenländerinnen und Burgenländer werden heuer auf eine Muttertagsfeier im Familienkreis verzichten. Diese Zurückhaltung sei der Coronavirus-Pandemie geschuldet, weil viele noch nicht geimpft sind, so Gottweis.