Letzte Vorbereitungen für TV-Gottesdienste in Pinkafeld

Seit Monaten bereitet sich die katholische Stadtpfarre Pinkafeld auf ihren großen medialen Auftritt vor. „Viele Dinge sind eingeteilt. Allerdings ist es so, dass immer wieder Coronainfektionen auftauchen, deshalb muss man alles doppelt und dreifach besetzen. Die Nervosität ist schon spürbar, es müssen ja auch sehr viele Dinge vorbereitet werden“, so Pfarrer Norbert Filipitsch.

ORF

Viele fleißige Helfer sind im Einsatz, das Gotteshaus wurde auf Hochglanz gebracht. „Es ist für uns eine besondere Auszeichnung, dass hier das Triduum aus Pinkafeld übertragen wird. Es ist aber auch eine Möglichkeit und eine Chance, ein Zeugnis unseres Glaubens in die Welt hinauszusenden“, so Stadtpfarrer Filipitsch.

Musikalische Gestaltung mit Bläsern, Flöte und Gitarren

Für die musikalische Gestaltung zeichnen vier verschiedene Ensembles und ein Chor verantwortlich. Dirigiert werden sie vom Kirchenmusiker Peter Tiefengraber. „Die musikalische Herausforderung ist, dass wir in Pinkafeld keine Orgel zur Verfügung haben, weil unser Instrument erst eine Woche nach Ostern geweiht wird. Somit galt es für mich sämtliche Stücke für Bläser, für die Flöte bzw. zwei Gitarren einzurichten“, so Tiefengraber.

ORF

Die ORF-Crew wird Donnerstagvormittag in Pinkafeld ankommen. Dann müssen rasch Scheinwerfer, Kameras, Mikrofone usw. installiert werden. Live übertragen werden die Messfeiern aus Pinkafeld auf ORF 3 und in den ORF-Regionalradios. Am Gründonnerstag und am Karfreitag beginnen die Gottesdienste um 19.00 Uhr, die Osternachtfeier am Karsamstag startet um 21.00 Uhr.