Saisonstart für Nacra-17 Segelteams

Vor der neuen Saison gab es für beide Teams neue Boote, die sie selbst aus Den Haag in den Niederlanden holten. Während Matthäus Zöchling in Palma am Trainingsstützpunkt geblieben ist, holten Laura Farese, Tanja Frank und Lukas Haberl ihre Boote nach Österreich. Ein neues Boot ist für die Profiseglerinnen und Segler etwas ganz besonderes.

Es sei ein schönes Gefühl, man freue sich darauf – für sie sei es das erste neue Nacra-17 Boot, so Farese. „Generell ist es so, dass das Material altert und man merkt das bei den Booten. Es ist schon so, dass das neue Material generell besser ist“, sagte Frank.

Trainingspartner und Konkurrenten

Laura Farese und Matthäus Zöchling, sowie Tanja Frank und Lukas Haberl sind Trainingspartner und Konkurrenten gleichermaßen. Denn nur ein Nacra-17-Boot aus Österreich wird bei den olympischen Spielen 2024 in Frankreich dabei sein. Für die Teams ist die Trainingsgemeinschaft aber eine große Bereicherung. „Ich glaube, es ist sehr wichtig – weil man einfach weiß, dass man dem Team aus seinem eigenen Land vertrauen kann“, sagte Frank. Man würde versuchen sich auf dem Wasser weiterzubringen, meinte Farese.

Kampf um Olympia-Ticket

Das Neusiedler Duo Farese und Zöchling ist seit fünf Jahren ein Team und bereits bestens eingespielt. Das zweite Nacra-17-Team mit der Neusiedlerin Tanja Frank und dem Oberösterreicher Lukas Haberl segelt erst seit fünf Monaten zusammen. Der ersten Regatta fiebern beide Teams entgegen. „Wir freuen uns darauf, denn man arbeitet den ganze Winter darauf hin“, so Farese. „Wir schauen einmal, wie es bei den ersten Regatten läuft – und dann können wir uns – je nachdem wo wir stehen, etwas vornehmen“, meinte Haberl.

Bei der „Princess Sofia-Regatta“ starten Laura Farese und Matthäus Zöchling, sowie Lukas Haberl und Tanja Frank in ihre neue Saison und eröffnen damit auch den Kampf um das Olympia-Ticket 2024 in der Nacra-17 Klasse.