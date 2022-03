Hotline für unbürokratische Hilfe

So solle gewährleistet sein, dass all jene, die einen Beitrag zur humanitären Hilfe leisten wollen, unkompliziert an die nötigen Informationen kommen sollen, heißt es in einer Aussendung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Seitens des Landes Burgenland seien in den vergangenen Wochen die notwendigen Strukturen geschaffen, damit die humanitäre Hilfe für die Vertriebenen aus den Kriegsgebieten einfach und unbürokratisch ablaufe.

Infos auch in ukrainischer Sprache

Unter der Hotline 02682/65933 1380 oder der E-Mail-Adresse burgenland-hilft@bgld.gv.at erhält man die notwendigen Unterlagen und Infos, sofern man ein Privatquartier bereitstellt. Alle Informationen zur Unterbringung sind unter burgenlandhilft.at kompakt dargestellt. Auf der Internetseite des Landes gibt es nun auch Informationen in ukrainischer Sprache. Unter dem Link Burgenland.at erhalten die aus dem Kriegsgebiet Geflüchteten alle wichtigen Infos für ihren Aufenthalt in Österreich.

Land will 500 Personen aufnehmen

Das Land wolle 500 Personen, die an der Grenze zur Slowakei gestrandet sind, so schnell wie möglich in eine sichere Umgebung bringen, betont der Landeshauptmann erneut – mehr dazu in Weitere Busse auf dem Weg ins Grenzgebiet und Erster Bus mit Geflüchteten angekommen.