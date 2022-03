Ein Todesfall, 941 Neuinfektionen

62.353 Personen sind bereits genesen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 8.910. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 71.747. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 99 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich 8 Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 9.936 (-51) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 239.917 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der COVID-19-Schutzimpfung erhalten. 180.438 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.

7-Tage-Inzidenzen der burgenländischen Bezirke

Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 2588,10. Die auf Basis der behördlich bestätigten Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage berechnete Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt laut Koordinationsstab Coronavirus in den Bezirken: