Derzeit kommt das gesamte Hotel-Mobiliar unter den Hammer – sämtliche Schränke, Stühle, Lampen, Töpfe, Tassen, das gesamte Inventar bis hin zum Rezeptionsschild. Das Hotel Burgenland ist damit endgültig Geschichte. Ungefähr 7.000 Objekte werden versteigert.

Fotostrecke mit 14 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Überlegungen in Richtung betreutes Wohnen

Im Dezember 2020 kaufte die Hoch3Wohnen GmbH den riesigen Gebäudekomplex am unteren Ende der Eisenstädter Fußgängerzone. „Wir sind in Gesprächen mit zwei Hotelbetreibern, einem internationalen und einem österreichischen, und versuch hier eine Lösung zu finden. Wir haben allerdings noch eine zweite Lösung, die für Eisenstadt fast die bessere Variante wäre, wo wir überlegen, in Richtung betreutes Wohnen zu gehen“, so der Geschäftsführer von Hoch3Wohnen Andreas Agh.

Hotel-Mobiliar unter dem Hammer

Lokale und Geschäfte sollen kommen

Die Erdgeschoßebene und der Innenhof sollen auf alle Fälle mit kleinen Geschäften und mehreren Lokalen neu belebt werden. Auch das bekannte und ebenfalls seit zwei Jahren geschlossene Cafe-Restaurant Bienenkorb soll laut Agh wieder aufsperren. Zunächst stehen aber Renovierungs- und Umbauarbeiten an. Das 1982 eröffnete Gebäude von Architekt Matthias Szauer bedarf sanfter Modernisierung. „Wir versuchen den Charme ein bisschen zu erneuern und in die heutige Zeit zu versetzen, aber den Charakter im Prinzip gleich zu lassen. Nur in den Gebäuden versuchen wir Änderungen vorzunehmen, um eine größere Barrierefreiheit zu schaffen.“

Einen genauen Zeitplan gibt es laut dem Geschäftsführer noch nicht. Als erstes seien nun Gespräche mit der Baudirektion Eisenstadt an der Reihe.