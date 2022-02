Chronik

Urteil gegen Brandstifter rechtskräftig

Das Urteil gegen jenen 47-jähriger Mann, der im November des Vorjahres das Haus seiner Familie in Sieggraben (Bezirk Mattersburg) in Brand gesteckt hatte, ist mittlerweile rechtskräftig. Das bestätigte das Landesgericht am Freitag gegenüber dem ORF Burgenland.