Onlinesportstunden für zu Hause boomen

Seit dem Beginn der Coronaviruspandemie ist das Sporttraining für viele Menschen in den virtuellen Raum ausgewichen. Alexandra Kientzl aus Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) betreut seit zwei Jahren viele Kunden und Kundinnen online. Man müsse sich nicht umziehen oder anziehen und wieder mit dem Auto fahren – dadurch würde auch viel Zeit wegfallen – gleichzeitig habe es den Wunsch nach eigenen Videos für Mitglieder gegeben, dem sie gerne nachgekommen sei – was wirklich gut angenommen werden würde, so Kientzl.

Ausschnitte vom Onlinetraining von Alexandra Kientzl

Übungen für spontanes Training

In einem Sportstudio in Eisenstadt gibt es auch Pilates-Trainingseinheiten. Wie viele andere Studiobetreiber handelte auch Gerry Prior schnell, als er sein Studio während der Lockdowns schließen musste. Onlinekurse hätten das Studio in der schwierigen Zeit über Wasser gehalten und dieses Angebot werde auch weiterhin von Kunden gerne angenommen, die einfach spontan zu Hause ein Training machen wollen, so Prior.

ORF

Sport für Psyche und Körper

Mit Alexandra Kientzl trainieren einige Frauen schon lange. Vor dem Coronavirus taten sie es in Präsenz, seit der Lockdowns eben online. Sie sind zufrieden, weil die Übungen speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

Daniela Erber aus Siegendorf hatte einen akuten Drehschwindel und sagte, sie sei durch diese Online-Übungen sehr gut begleitet worden. Für Karin Regel aus Neufeld an der Leitha sei das Training für die Psyche gut und auch als Ausgleich. 50 Minuten Training sind schnell vorbei. Der Psyche und dem Körper tut das Training jedenfalls gut.