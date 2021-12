Wettbetrug: U-Haft verlängert

Drei Spieler und ein Vater eines Spielers sind in U-Haft, ihnen wird schwerer Betrug vorgeworfen. Zwei der Spieler waren zuletzt beim SC Neusiedl am See unter Vertrag. Mehrere Spiele sollen manipuliert worden sein, die Beschuldigten sind geständig bzw. teilgeständig – mehr dazu in Wettskandal: Tormann gesteht und Wettskandal: Ermittlungen in „heißer Phase“.