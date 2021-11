Wettskandal: Erstes Geständnis

„Der Standard“ berichtet, dass der in Untersuchungshaft befindliche Torhüter des SC Neusiedl seine volle Kooperation mit den Behörden angeboten habe. Er habe großen Blödsinn gemacht und zeige sich voll kooperativ, sagte der Anwalt des Torhüters im „Standard“ über seinen Mandanten.

Die ermittelnde Staatsanwaltschaft Graz bestätigte am Freitag, dass gegen insgesamt neun Beteiligte ermittelt wird, sieben davon sind aktuelle oder ehemalige Spieler. Die Ermittlungen laufen. Ob die vier derzeit verhafteten Protagonisten in Untersuchungshaft bleiben, soll am 6. Dezember entschieden werden, wenn eine Haftprüfungsverhandlung stattfindet. Weitere Festnahmen sind jedenfalls nicht ausgeschlossen.