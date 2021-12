188 Neuinfektionen und drei Todesfälle

Ein 74-jähriger Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung, eine 75-jährige Frau aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung und eine 88-jährige Frau aus dem Bezirk Mattersburg sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben.

27.569 Personen sind bereits genesen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen sinkt auf 2.080. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 30.051.

Am Dienstag, 7.12.2021, widmet sich „Burgenland heute Spezial“ um 18.30 Uhr ausführlich dem Thema Impfen und den Fragen aber auch Bedenken, die damit verbunden sind. Sie können ihre Fragen per E-Mail an uns richten unter redaktion.burgenland@orf.at.

14 Personen auf Intensivstation

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 107 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich 14 Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 2.915 (-175) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 226.393 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der COVID-19-Schutzimpfung erhalten. 211.848 Personen sind zweimal geimpft. 84.137 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.

Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 430,1.