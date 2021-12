Covid-Impfungen für Kinder gestartet

Gut eine Viertel Stunde vor 16.00 Uhr kamen die ersten Eltern mit ihren Kindern in das Impfzentrum Müllendorf. Seit Dienstag können sich im Burgenland nun offiziell auch Fünf- bis Elfjährige ihren ersten Stich gegen das Coronavirus holen. Rund 480 Kinder wurden von den Eltern in den sechs burgenländischen Impfzentren zur Impfung angemeldet.

Alle Testverfahren in Europa durchlaufen

Verimpft wird an den Kinder-Impftagen (dienstags) ausschließlich das für die Jüngsten zugelassene Vakzin von BioNTech/Pfizer. Die Kinder erhalten nur ein Drittel der Erwachsenendosis. In den USA wurden bereits 3,5 Millionen Kinder damit geimpft, und dieser Impfstoff durchlief auch in Europa alle Testverfahren. „Bei der Zulassungsstudie wurden circa 1.500 Kinder mit der Kinderdosis geimpft. Bis auf Rötung, Schwellung und leichte Schmerzen an der Einstichstelle – das hatten die Kinder mehr als die Erwachsenen, dafür hatten die Kinder weniger Fieber oder Schüttelfrost – hat es keine nennenswerten, gröberen Nebenwirkungen gegeben. Sogar ganz im Gegenteil: Die Myokarditis, die Herzmuskelentzündung, die vor allem bei jungen Erwachsenen beschrieben wurde, ist bei Kindern bis dato noch gar nicht aufgetreten“, so Laura Leuschner, Kinderärztin in Eisenstadt.

Stich kaum spürbar

Nach einem kindgerechten Aufklärungsgespräch ging es ans Impfen. Die meisten Kinder, die am Dienstag geimpft wurden, bekamen den Stich nicht einmal so richtig mit. „Ich habe gedacht, das tut furchtbar weh, aber es hat gar nicht wehgetan“, erzählte Sandro Windhager aus Trausdorf. „Ich hab mich schon sicher gefühlt, es war gar nicht schlimm“, sagte Mira Hubmann aus Steinbrunn nach ihrer Impfung.

Unterschiedliche Gründe für Eltern

Viele Mütter und Väter waren froh, dass es nun auch die Möglichkeit gibt, die Kinder impfen zu lassen – aus verschiedenen Gründen. „Für uns, eine Familie mit drei Kindern, wäre es schon eine Herausforderung, wenn wir Corona kriegen. Das würde heißen, dass wir Minimum zwei Monate zuhause sitzen müssen. Und das ist schon ein Beitrag – nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für unsere Familie, damit wir gut über diese Pandemie kommen“, so Bernadette Hubmann aus Steinbrunn. „Ich selbst bin auch schon drei mal geimpft. Und man hört nur Positives über das ganze, und daher haben wir uns entscheiden, dass wir auch unserer Kinder impfen lassen. Die Gesundheit ist doch sehr, sehr wichtig“, so Martin Windhager aus Trausdorf.

Kinder-Impfstraße jeden Dienstag

Jeden Dienstag gibt es nun die Möglichkeit, Kinder zwischen fünf und elf Jahren in den burgenländischen Impfzentren gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Zur besseren Planbarkeit und um Wartezeiten zu vermeiden ist eine Voranmeldung über das Vormerksystem des Landes auf impfen.lsz-b.at erforderlich.

Standorte Impfzentren