Impflotterie: Spannung vor Ziehung

Die Liste der Gewinnzahlen ist ab 19.00 Uhr auf der Internetseite burgenlandimpft.at abrufbar. Jene drei Geimpften, die ein Auto gewonnen haben, werden auch um 19.00 Uhr in Burgenland heute bekannt gegeben.

Seit Beginn der Lotterie am 11. September haben sich 12.600 Burgenländerinnen und Burgenländer impfen lassen. Das von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil angepeilte Ziel von 10.000 weiteren Impfungen wurde damit weit übertroffen – mehr dazu in Ziel erreicht: Impflotterie wird ausgespielt und Countdown für Impflotterie.

Das Burgenland hat weiter die höchste Impfquote mit 70,5 Prozent vollimunisierten Personen. Und mit derzeit drei Patienten auf einer Intensivstation, ist das Burgenland das einzige Bundesland, in dem in den Spitälern Normalbetrieb gewährleistet ist – mehr dazu in Lage in burgenländischen Spitälern stabil.