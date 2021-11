Lage in burgenländischen Spitälern stabil

Covid-19-Intensivpatienten werden derzeit ausschließlich in den Krankenhäusern der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-GmbH) in Oberpullendorf und Güssing behandelt, erklärte Leo Szemeliker von der Kommunikation Burgenland GmbH gegenüber der APA. Der Engpassfaktor seien nicht die Intensivbetten, sondern das zur Verfügung stehende Personal.

Im Vergleich zum Frühjahr sei die Lage momentan „nicht so dramatisch“, meinte Szemeliker. Laut den Leitern der Intensivstationen seien die positiven Auswirkungen der Impfung durchaus zu spüren. Von den Geimpften würden weniger Patienten intensivpflichtig. Müssen sie dennoch auf die Intensivstation, können sie diese meist schneller wieder verlassen. „Die Liegezeiten sind bei Geimpften kürzer. Früher sind die Patienten teilweise wochenlang auf den Intensivstationen gelegen“, betonte Szemeliker.

Weiterhin anstrengende Lage für Personal

Für das Personal sei die Situation dennoch sehr anstrengend, zumal die Pflege von Covid-19-Patienten deutlich aufwendiger sei. Man brauche Schutzausrüstung, müsse vorsichtiger arbeiten und die Kranken mehrmals drehen, so Szemeliker. Aufgrund der hohen Impfquote werde im Burgenland keine Dynamik wie vor einem halben Jahr erwartet. Sollte die Zahl der Hospitalisierungen steigen, sei aber nicht auszuschließen, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um Personal für die Betreuung der Covid-19-Intensivpatienten freizubekommen.

Genügend Kapazitäten

Die Intensivstation im KRAGES-Schwerpunktspital Oberwart soll so gut wie möglich Covid-frei gehalten werden. Sollte aber der Bedarf steigen, könnten auch dort Intensivplätze isoliert werden. In Kittsee hingegen kann die Intensivstation aus baulichen Gründen nur als Non-Covid- oder Covid-Station geführt werden. Ein gemischter Betrieb sei dort nicht möglich. Im Frühjahr wurde in Kittsee in der letzten Stufe „umgedreht“, so Szemeliker.

Für die Patientinnen und Patienten, die mit Covid-19 auf den Intensivstationen der KRAGES-Häuser liegen, habe man ausreichend Kapazitäten. Man stimme sich auch wie bereits die gesamte Pandemie hindurch eng mit dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt ab.

Geplante Operationen in Eisenstadt teils verschoben

Eine Sprecherin des Eisenstädter Spitals erklärte ebenfalls, dass die hohe Durchimpfungsrate bei den Hospitalisierungen erkennbar sei. Um aber ausreichend Kapazitäten zu haben, habe man begonnen, Plan-Operationen zu verschieben, so die Sprecherin. Dies seien Maßnahmen in Abstimmung mit KRAGES und Land, um die Versorgung im Burgenland aufrechtzuerhalten.