Landesfeiertag: Solidarität im Fokus

Das Burgenland habe sich von einer der ärmsten Gegenden Europas zu einer internationalen Vorzeigeregion entwickelt, das würden unter anderem die aktuellen Arbeitslosenzahlen beweisen, so Doskozil. Die Zahl der Arbeitslosen ist um fast ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Mit sechs Prozent liegt die Arbeitslosenquote unter dem Vorkrisenniveau im Oktober 2019 – mehr dazu in Arbeitslosigkeit geht weiter stark zurück

Im September konnte im Tourismus ein neuer Gästerekord erzielt werden, der mit 17 Prozent mehr Gästen deutlich über dem zwei Jahre zurückliegenden Vorkrisenwert liegt – mehr dazu in Rekord bei Gästeankünften im September.

Auch in der Corona-Pandemie beweisen die Burgenländerinnen und Burgenländer, dass sie zusammenhalten, so Doskozil. Denn das Burgenland weise die höchste Durchimpfungsrate unter allen Bundesländern auf. Rund 220.000 Burgenländerinnen und Burgenländer, das sind 82 Prozent der impfbaren Bevölkerung, haben zumindest die erste Covid19-Teilimpfung erhalten.

Sagartz: "Das Gemeinsame vor das Trennende

ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz stellt am Landesfeiertag ebenfalls das Miteinander in den Mittelpunkt. „Wir haben es in der Vergangenheit geschafft, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen. So konnten wir viel für das Burgenland erreichen“, so Sagartz.