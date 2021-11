Rekord bei Gästeankünften im September

Gleich um ein Viertel mehr Urlauberinnen und Urlauber aus dem Ausland kamen heuer im September ins Burgenland. Touristiker und Hotelbetreiber freuten sich vor allem über die deutliche Rückkehr der deutschen Gäste: Nach Jahren der Stagnation gab es hier im September ein sattes Plus von mehr als zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit lag die Anzahl der deutschen Gäste sogar über dem Niveau vor der Coronavirus-Krise.

ORF

17 Prozent mehr als vor der Pandemie

Noch nie war ein September in der heimischen Tourismusbranche so erfolgreich wie dieser. Insgesamt machten mehr als 122.100 Menschen im September im Burgenland Urlaub – 17 Prozent mehr als vor der Pandemie, und ein Plus von mehr als vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Nächtigungszahlen gingen im September allerdings mit 2,4 Prozent Minus leicht zurück. Blickt man aber auf die gesamte Sommersaison, also von Mai bis September, relativiert sich dieser Wert wieder. Mehr als 1.882.000 Nächtigungen und knapp 612.000 Ankünfte wurden in diesem Zeitraum verzeichnet -ein Plus von mehr als 14 Prozent bei den Übernachtungen und ein Zuwachs von mehr als 15 Prozent bei den Ankünften im Vergleich Vorjahr. Das wirkt sich auch auf die Ganzjahreszahlen aus: Von Jänner bis September konnte man mit mehr als 2.042.000 Nächtigungen um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zulegen.