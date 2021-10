Schwerpunkt-Testaktionen auch in Deutsch-Kaltenbrunn und Neuhaus am Klausenbach

Die PCR-Teststraße in Deutsch-Kaltenbrunn öffnet am Freitag (14.00 bis 18.00 Uhr) im Gemeindeamt und richtet sich auch an die Bevölkerung von Rudersdorf. Jene in Neuhaus am Klausenbach ist am Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr in der Hauptstraße 25 zugänglich. Dieses Testangebot richtet sich ebenso an die Bevölkerung von Mühlgraben und Minihof-Liebau. Die PCR-Tests sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Teststraße auch für Steinbrunn und Hornstein

Aufgrund der steigenden Coronavirusinfektionszahlen wird am Freitag auch in Steinbrunn (Bezirk Eisenstadt Umgebung) eine Teststraße eingerichtet. Dieses Angebot richtet sich an die Bevölkerung von Steinbrunn und Hornstein, denn dort musste aufgrund der hohen Zahlen sogar der Kindergarten gesperrt werden – mehr dazu in Kindergarten in Hornstein gesperrt. Die Teststraßen sind jeweils von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Die Tests sind kostenlos – mehr dazu in Schwerpunkt-PCR-Testaktionen an Hotspots.