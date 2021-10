Kindergarten in Hornstein gesperrt

Man habe diese Entscheidung in Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde, dem Elternbeirat und dem Land in Anbetracht der aktuellen Lage aus Sicherheitsgründen getroffen, so Wolf. Durch die Schließung würden die Infektionsketten unterbrochen und das Contact-Tracing ermöglicht. Der Bürgermeister appellierte dazu, sich impfen zu lassen und das Testangebot zu nutzen – mehr dazu in Schwerpunkt-PCR-Testaktionen an Hotspots.

Es ist bereits das zweite Mal während der CoV-Pandemie, dass der Kindergarten Hornstein geschlossen werden muss. Das erste Mal war im März 2020 – mehr dazu in Kindergarten Hornstein gesperrt.