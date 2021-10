Schwerpunkt-PCR-Testaktionen an Hotspots

Die Bevölkerung von Wulkaprodersdorf und Siegendorf (Bezirk Eisenstadt Umgebung) ist aufgerufen, die PCR-Teststraße am Donnerstag in der Mehrzweckhalle in Wulkaprodersdorf aufzusuchen. In Steinbrunn ist eine solche am Freitag im Gemeinschaftshaus geöffnet. Dieses Angebot richtet sich an die Bevölkerung von Steinbrunn und Hornstein (Bezirk Eisenstadt Umgebung). Die Teststraßen sind jeweils von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Die Tests sind kostenlos.

Am Dienstag meldete der Koordinationsstab Coronavirus 112 Neuinfektionen und einen Todesfall. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 159,8 – mehr dazu in Ein Todesfall und 112 Neuinfektionen.