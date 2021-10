Verwaltungspersonal für Impfungen gesucht

Seit Anfang Oktober ist es möglich, sich für die dritte Dosis zu registrieren und damit impfen zu lassen. Parallel dazu können Impfwillige die erste Teilimpfung holen. Mit Ausweitung des Angebots steige auch der Personalbedarf, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

Gesucht wird Personal für die Impftermine am 6./7. November in Heiligenkreuz, Pinkafeld, Müllendorf und Gols sowie am 20./21. November, am 4./5. Dezember und am 11./12. Dezember in Heiligenkreuz, Oberwart, Müllendorf und Gols. IT-Basiskenntnisse und die deutsche Sprache in Wort und Schrift werden vorausgesetzt. Die Entlohnung erfolgt stundenweise auf Grundlage des burgenländischen Mindestlohns. Interessierte können sich per Email an impfaktion@bgld.gv.at melden.