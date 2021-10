Biologische Station Illmitz feiert 50 Jahre

Der Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeit in der Biologischen Station in Illmitz verschob sich in den vergangenen 50 Jahren deutlich. Ursprünglich ging es vor allem um Grundlagenforschung: man wollte verstehen, wie der Neusiedler See funktioniert, wo etwa Tiefenwässer, oder Mineralquellen sind, erklärte der Leiter der Biologischen Station Thomas Zechmeister.

„Die Aufgabe hat sich stark gewandelt. Wir haben unseren Fokus auf die Trink- und Badewasseruntersuchung gelegt. Diese Untersuchungen sind wichtig, weil man das Lebensmittel – reines Trink- oder Badewasser in unserem Land sicherstellt – und die Qualität absichert“, so Zechmeister. Daneben gibt es diverse internationale Forschungsprojekte, man erforscht aber auch die Gelsenpopulation in der Region, oder testet Unterwasserroboter in Kooperation mit der Universität Graz. Die Biologische Station leiste unverzichtbare Arbeit, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Interessierte können sich ein Bild machen

„Natürlich müssen wir uns überlegen, wie schaffen wir diesen Wandel, wenn wir sagen, dass wir bis 2013 klimaneutral sein wollen. Da ist der Naturschutz und wie wir mit den Gütern für die nächste Generation umgehen, ein wichtiger Faktor. In Zukunft muss man das mit Hausverstand lösen und die biologische Station ist ein Faktor des Systems“, so Doskozil.

Die biologische Station beschäftigt 20 ständige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dazu kommen noch Studierende und Volontäre. Interessierte können sich am Freitag bei einem Tag der Offenen Tür von der Arbeit in der biologischen Station in Illmitz ein Bild machen.