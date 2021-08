Neue Beobachtungsplattform im Nationalpark

Die neue Beobachtungsplattform bietet viele Blickwinkel – für Groß und auch für Klein. Die Warte liegt am Rand der Graurinder-Weide bei Illmitz – ein beliebtes Gebiet für Vögel. Gebaut wurde die Plattform nachhaltig aus Holz und auft auf Stelzen gestellt, um den Boden nicht zu versiegeln. „Der Eingriff in die Natur sollte so gering wie möglich sein, es war wichtig, dass der geschützte Naturraum möglichst unbeeinträchtigt bleibt“, so Architektin Ulrike Kuzstrich-Wolf.

Eine Gedanke, der auch der Politik gefiel. „Der Nationalpark ist sicherlich das Aushängeschild im Naturschutz im Burgenland. Wir haben zwar neben dem Nationalpark auch sechs Naturparke und viele andere schützenswerte Gebiete. Mittlerweile sind wir fast bei 40 Prozent Landesfläche, die unter Naturschutz – in der einen oder anderen Kategorie – gestellt ist“, so Eisenkopf.

Fürst Paul dem Fünften Esterhazy gewidmet

Die neue Beobachtungsplattform wurde auch getauft – und zwar auf den Namen von Fürst Paul dem Fünften Esterhazy. „Ich unterstelle und hoffe, das ist nicht willkürlich gewählt, sondern auch der Historie geschuldet, die die fürstliche Familie mit der Initialbegründung des Nationalparks Neusiedlersee verbindet“, so Matthias Grün von den Esterhazy Betrieben. Die Beobachtungsplattform wurde mit Unterstützung der Europäischen Union und finanzieller Beteiligung der Esterhazy Betriebe vom Land Burgenland errichtet.

Stichwort verbinden: Der Nationalpark ist grenzüberschreitend – ein Teil liegt in Ungarn. Die Zusammenarbeit läuft gut. „Unser gemeinsamer grenzüberschreitender Nationalpark war einer der ersten in Europa, der von der Europapark-Föderation für die vorbildliche Zusammenarbeit ausgezeichnet und zertifiziert wurde“, sagte der Direktor des Nationalparks Neusielder See-Seewinkel Johannes Ehrenfeldner.

Gewessler: „Unglücklich über Bauarbeiten in Fertörakos“

Was den Verantwortlichen weniger gut gefällt sind die Bauarbeiten am ungarischen Ufer des Neusiedlersees in Fertörakos. Sie könnten den Welterbestatus des Sees gefährden. „Wie sie wissen sind wir mit diesem Projekt – ich glaube, ich darf es so formulieren – nicht glücklich. Um es so deutlich zu sagen. Was auch immer in Fertörakos passiert, wird auch Auswirkungen haben auf dieses sensible Gleichgewicht hier und deswegen erwarte ich mir hier eine bilaterale Kommission“, sagte Gewessler – mehr dazu in Fertörakos: Grüne fordern Arbeitsgruppe. Die neue Aussichtsplattform bei Illmitz ist ab sofort für Besucher zugänglich.