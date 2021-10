Neue Zufahrtswege im Krankenhaus Kittsee

Künftig sollen nur mehr Rettung, Notarzt und Krankentransport die Haupteinfahrt zum Krankenhaus Kittsee benutzen. Lieferanten und Müllabfuhr werden über eine Nebenzufahrt geleitet. So sollen beide Verkehrsströme klar getrennt werden. Im Innenhof des Krankenhauses wird ein Kreisverkehr gebaut, über den dann zum Beispiel die Rettungsautos die jeweiligen Ambulanzen erreichen können.

Behandlungsräume für Akutgeriatrie und Remobilisation

Außerdem werden im Krankenhaus Kittsee ab dem kommenden Frühjahr neue Behandlungsräume für die Akutgeriatrie und Remobilisation errichtet. Auch dafür wird es eine eigene Zufahrt über die Rückseite des Spitals geben. Ältere Menschen sollen so bequem und ohne weite Wege die Behandlungsräume erreichen können.

KRAGES

Insgesamt werden für all diese Maßnahmen 2,4 Millionen Euro investiert. Kittsee bleibe bis 2030 Spitalsstandort, daher werde man auch weiter in die Versorgung der Menschen im Bezirk Neusiedl am See investieren, so KRAGES-Geschäftsführer Hubert Eisl. Die Planungen für das neue Spital in Gols seien unterdessen im Laufen.