Gols: Diskussion um Krankenhaus-Standort

Derzeitige Pläne sehen vor, dass das Krankenhaus Gols auf den Wiesäckern errichtet werden soll. Das Gebiet befindet sich zwischen Weiden am See und Gols – unmittelbar beim Kreisverkehr mit einer sehr guten Verkehrsanbindung an die B50 und an die Ostautobahn A4, argumentierte Brigitte Steininger, Medizinerin und Obfrau des Vereins Freunde des Krankenhauses Gols.

„Logischerweise ist es für uns mit der Verkehrsanbindung optimal, weil auch keine Anrainer durch den Verkehr belästigt werden. Man darf nicht vergessen, dass Krankenhäuser auch Lärm machen – wenn das direkt bei einem Wohngebiet liegt, hat man sicher Beschwerden, wie wir das auch von anderen Krankenhäusern in Österreich kennen“, so Steininger.

ORF

Bürgerinitiative will anderen Standort

Helmuth Renner von der Bürgerinitiative „Ja zum Krankenhaus-Nein zur Verbauung der Wiesäcker“ meinte, dass das Krankenhaus in einem sensiblen Naturraum errichtet werden würde und verlangte einen anderen Standort. Denn das Areal befinde sich in einem schützenswerten Gebiet und in der Nähe hätten die seltenen Neuntöter – eine Vogelart – ihre Brutplätze.

„Ich bin für den Standort Gols, aber ich kann unmöglich für diesen Standort sein, weil das ist Natura 2.000-Gebiet. Ich habe auch schon das Gebiet vis-a-vis vom Bahnhof vorgeschlagen – das ist eine ähnliche Lage – nur drei Kilometer in Richtung Süden, da kann man das genauso hinbauen“, sagte Renner.

ORF

Optionsverträge mit Grundbesitzern

Der Bürgermeister von Gols Hans Schrammel (SPÖ) sagte, dass die Gemeinde nun zahlreiche Gutachten über den Standort Wiesäcker in Auftrag gegeben habe. Erst wenn die Gutachten alle fertig seien, werden diese aufgelegt – natürlich zur öffentlichen Einsicht, auch der Vogelflug werde ein Jahr lang beobachtet, so Schrammel.

Der Bürgermeister verwies aber auch darauf, dass es schwer sei entsprechende Bauflächen zu finden und es bereits Grundoptionen für den Standort Wiesäcker gebe. „Wenn man etwas bauen will, geht es darum, dass man einen Grund zur Verfügung hat. Dort gibt es mit 23 Grundbesitzern Optionsverträge – natürlich nur für ein Krankenhaus“, so Schrammel.

ORF

Gegner hoffen auf Alternativen

Für die medizinische Grundversorgung des Bezirks wäre der Standort Wiesäcker optimal argumentieren die Befürworter. In Zeiten, wo es keinen Hausarzt mehr ab 10.00 Uhr am Abend, oder am Wochenende gibt, sei eine zentrale Anfahrtsstelle wichtig, so Steininger.

Die Gegner des Standorts Wiesäcker hoffen auf den Beistand weiterer Instanzen. „Wir haben das an Brüssel, die Landesregierung, die Bezirkshauptmannschaft und die Gemeinde gemeldet. Die Stellen sind nun am Zug Alternativen zu suchen – wenn es der Plan ist, erst in fünf Jahren mit dem Bau zu beginnen und in zehn Jahren zu eröffnen – hat man genug Zeit hier Alternativen zu suchen “, meinte Renner.

120 Betten geplant

Geplant ist in Gols ein 120 Bettenspital mit angeschlossenen Ambulanzen – gerechnet wird mit rund 350 Arbeitsplätzen. Das Krankenhaus soll Patienten aus dem Bezirk Neusiedl am See eine zentrale medizinische Versorgung bieten. So dauert zum Beispiel die Anfahrtszeit von Pamhagen zum Krankenhaus Kittsee, oder dem Krankenhaus Eisenstadt rund eine Stunde. Das Krankenhaus Gols wäre von Pamhagen ausgehend in rund einer halben Stunde erreichbar.