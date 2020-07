Neue Führungspitze im Krankenhaus Kittsee

Das Batthyány-Strattmann Krankenhaus in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) ist das kleinste der vier Landesspitäler. Es hat 108 Betten und einen Fachschwerpunkt für Urologie. Primaria Anna Kettner, die nun fix bestellte ärtliche Leiterin, ist seit 1986 am Spital tätig und führt es interimistisch schon seit 2018. „Die Krise heuer hat uns sehr gefodert. Täglich wurden uns neue Aufgaben gestellt, und ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Mitarbeitern für die Zusammenarbeit“, so Kettner.

ORF

Der neue kaufmännische Direktor Dieter Feitek leitete zuletzt das Gesundheitsmanagement einer Versicherungsanstalt. „Durch die Kombination meiner medizinischen Ausbildung und meiner Berufserfahrung in der Verwaltung hoffe ich, einen wesentlichen Beitrag leisten zu können“, so Dieter Feitek.

Kittsee soll 2030 durch Spital in Gols ersetzt werden

Im Krankenhaus in Kittsee arbeiten insgesamt 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Gemeinsam wird diese kollegiale Führung die Entwicklung hier am Standort und in weiterer Folge in Gols sehr gut gestalten können“, so Hans Peter Rucker, Geschäftsführer des burgenländischen Krankenanstaltenbetreibers KRAGES.

ORF

2030 soll ein in Gols geplantes neues Spital das Krankenhaus Kittsee ersetzen. Uber den Standort wird noch diskutiert. „Wir sind im Plan und führen die entsprechenden Gespräche mit den Naturschutzvertretern. Lassen Sie sich nicht verunsichern, lassen Sie sich nicht beirren. Das Spital Gols wird mit Sicherheit kommen, bei aller politischer Diskussion“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Er betont, dass das Spital in Kittsee keineswegs vernachlässigt werden wird.