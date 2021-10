Vier Unternehmensinsolvenzen

Das Burgenland verzeichnete heuer von Jänner bis September 79 gerichtsanhängige Insolvenzfälle. Das ist ein Minus von 27,5 Prozent gegenüber den Vergleichszeitraum des Vorjahres, so der Kreditschutzverband von 1870. Allerdings sei 2020 großteils von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie beeinflusst worden, daher sei das Burgenland vom Insolvenzgeschehen eines Normaljahres noch weit entfernt. Die Höhe der geschätzten Insolvenzverbindlichkeiten: 30 Millionen Euro. 352 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind betroffen.

Vier große Unternehmenspleiten gab es. An der Spitze steht der Konkurs des Bernhard Kölly Bauunternehmens in Deutschkreutz mit Schulden von 9,5 Millionen Euro. Die weiteren Insolvenzen betreffen die Kollarits Josef GmbH aus Stoob mit 8,9 Millionen Schulden, die SEP Automation GmbH aus Hornstein mit 1,6 Millionen Schulden und die Druckzentrum Eisenstadt GmbH aus Eisenstadt mit 1,6 Millionen Schulden.

Zwei Unternehmen mit Chance auf Sanierung

Erfreulich ist aus Sicht des KSV1870, dass zwei der vier größten Insolvenzen – die Kollarits GmbH und das Druckzentrum Eisenstadt – als Sanierungsverfahren eröffnet wurden. In einem Fall wurde der Sanierungsplan von den Gläubigern bereits angenommen, im zweiten Fall wird es demnächst zur Sanierungsplantagsatzung kommen.

Auch wenn in beiden Fällen erst die Zukunft zeigen wird, ob der Sanierungsplan auch tatsächlich erfüllt werden kann, so handle es sich doch um Unternehmen, die zumindest eine reelle Chance auf Sanierung haben und mit der Insolvenzbeantragung nicht zugewartet haben, bis jegliche Substanz aufgezehrt und nur mehr die Liquidation möglich ist, so der Kreditschutzverband. Für den Rest des Jahres erwartete der Verband ein Ansteigen der Insolvenzen aufgrund von Pleitennachzieheffekten.