Steinbrunn: Infektion beim „Dan Mladine“

Personen, die am Sonntag, das „Dan Mladine“ besucht haben, werden ersucht, sich in einem der Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) einem PCR-Test zu unterziehen und ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Dies gelte auch für Personen, die bereits vollständig geimpft sind, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des Landes.

Personen, bei denen Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Schnupfen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockener Husten oder plötzlicher Verlust des Geschmacks- bzw. Geruchssinnes auftreten, sollen sich umgehend an die Hotline 1450 wenden, heißt es vom Land Burgenland.